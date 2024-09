Milan-Lecce, Emerson Royal: “Continuità dopo il derby. Sul primo posto …”

Milan-Lecce 3-0, così Emerson Royal nel post-partita di 'San Siro'

Su come si è avvicinato il Milan alla partita di oggi dopo il successo nel derby: "Per noi è stato molto importante il derby con l'Inter per avvicinarsi a questa partita. Abbiamo parlato tra di noi, ci eravamo detti che dovevamo vincere questa partita per dare continuità a quella vittoria. Stasera era importante per proseguire il nostro percorso di crescita e siamo felici di questo".