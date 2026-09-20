Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Lecce, sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lecce, le parole di Eusebio Di Francesco

"Se abbassi Pierotti recuperare Ilic con Cisse è relativo, al massimo in alternanza. Contro la Roma era una partita diversa, inutile fare paragoni. Abbiamo lavorato sui calci piazzati, nulla accade per caso. Sappiamo che sono situazioni che possono cambiare una partita. Tiago Gabriel ha avuto un problemino fisico al collo che non riesce a colpire la palla di testa. Pensavamo di recuperarlo in tempo, ma non ci siamo riusciti".