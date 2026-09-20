Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Lecce, sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lecce, De Winter all'intervallo

"Il mister ha cambiato perché vuole che Chuwkueze giochi più offensivo. Stiamo dominando e dobbiamo continuare così".