Ecco le dichiarazioni all'intervallo di uno dei protagonisti della sfida di 'San Siro' tra i rossoneri di Rúben Amorim e i giallorossi di Eusebio Di Francesco
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Lecce, sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Lecce, De Winter all'intervallo"Il mister ha cambiato perché vuole che Chuwkueze giochi più offensivo. Stiamo dominando e dobbiamo continuare così".
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