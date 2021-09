Milan-Lazio, Lazzari non sarà a disposizione di Sarri | Serie A News

Manuel Lazzari, terzino destro biancoceleste, salterà Milan-Lazio, gara valida per la terza giornata di Serie A

Milan-Lazio, terza giornata di Serie A, sarà una grande sfida. Le due squadre, infatti, sono entrambe in testa al campionato. La squadra di Pioli ha vinto contro Sampdoria e Cagliari, mentre quella di Sarri contro Empoli e Spezia. A San Siro però non ci sarà Manuel Lazzari. Come viene riportato da Sky Sport, il terzino destro non sarà a disposizione del tecnico biancoceleste per il match contro i rossoneri. Milan, ecco Messias. Le sue parole al canale ufficiale del club