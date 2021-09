Messias: “Ho sempre tifato per il Milan. Ecco qual è la mia forza”

Junior Messias, nuovo acquisto del Milan, si è presentato ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco le sue prime parole da calciatore rossonero

"Ad un certo punto non credevo perché ormai avevo 25 anni, giocavo negli Amatori giusto per divertirmi. Quindi non pensavo che sarei mai potuto arrivare a questo livello. Nei campionati dilettantistici si gioca per 10 mesi. Il contratto è per 10 mesi, poi gli altri 2 mesi, invece, di andare in vacanza andavo a lavorare, a fare le consegne. Quella cosa lì mi ha fatto vedere i valori della vita. Se sono arrivato è perché ho lavorato davvero tanto. Ho fatto dei sacrifici. Quando arrivi devi lavorare per te stesso, per la squadra, per il gruppo, tutti insieme".

"Io credo di essere umile, di lavorare molto per il gruppo. Anche quella è la mia forza. Ci vuole sacrificio, ci vuole lavoro. Io non ho mai pensato di arrivare così in alto, però, anno per anno, stagione per stagione, giocavo per quelle categorie. Quando giocavo in Eccellenza, lavoravo per giocare in Eccellenza. Quando giocavo in Serie B, giocavo per la categoria. E così sono riuscito ad arrivare, un gradino dopo l'altro. I sogni si avverano: basta credere". Milan, il resoconto finale del calciomercato estivo 2021 >>>