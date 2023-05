Milan-Lazio, le curiosità della sfida di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Le curiosità di 'acmilan.com' relative a Milan-Lazio, match in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio allo stadio 'San Siro'

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Il cammino in Serie A dei rossoneri è giunto a un importante crocevia, lo scontro diretto casalingo contro la Lazio di Maurizio Sarri. In palio punti importanti per la corsa alla prossima Champions League. In attesa del fischio d'inizio, ecco alcune curiosità e statistiche alla vigilia della sfida contro i biancocelesti:

FATTORE SAN SIRO

Nelle ultime 32 partite casalinghe di campionato contro i bianconcelesti, il Milan ha perso in una sola occasione: il 3 novembre 2019, per 1-2. Sono cinque le vittorie rossonere negli ultimi 6 precedenti contro la Lazio a San Siro e, dopo il 2-0 del 12 settembre 2021 (Leão-Ibra), potremmo mantenere la porta invioata in due match casalinghi consecutivi contro i capitolini in Serie A per la prima volta dal 2001. Se si aggiunge il 4-0 in Coppa Italia del 9 febbraio 2022, il bilancio degli ultimi 3 incroci a San Siro tra le due squadre è di 9-2 per il Milan.

MOMENTI DI FORMA

Il Milan ha pareggiato tre delle ultime quattro partite interne in Serie A, tanti quante nelle 19 gare precedenti (14V, 2P). Ai rossoneri non capita di pareggiare tre match di fila in campionato dal settembre 2018 (contro Cagliari, Atalanta ed Empoli in quel caso). Al contempo, però, i rossoneri sono imbattuti dal 18 marzo scorso tra tutte le competizioni e hanno subito solo 4 reti nelle ultime 8 partite, mai più di una a partita, mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni. La Lazio ha invece cambiato marcia negli ultimi mesi, grazie a 25 punti nelle ultime 11 giornate di Serie A (8V, 1N, 2P), più di ogni altra squadra nello stesso periodo. In trasferta la retroguardia di Sarri è la migliore dei cinque maggiori campionati europei con 11 clean sheet su 16 partite.

COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE

Di fronte a San Siro ci sono due squadre molto attive sul fronte offensivo: il Milan è la formazione che ha creato più chiare occasioni da gol in questo campionato (91), mentre la Lazio quella che invece in percentuale ha trasformato in gol il maggior numero di queste chiare occasioni da rete (58%). A confermare il cinismo della squadra di Sarri, un altro dato: i bian cocelesti hanno sia la miglior percentuale realizzativa (14%) in questa stagione di Serie A sia la % più alta di tiri nello specchio (51%). Quindi attenzione massima alla fase difensiva per la formazione di Pioli, che però all'interno di questa stagione di Serie A è la squadra che ha segnato più reti in seguito ad un contropiede in Serie A (7) e che ha registrato il maggior numero di attacchi in verticale (81).

MAGGIO, IL MESE DEL MILAN E DI LEÃO

Il Milan, da quando è allenato da Mister Pioli, ha vinto 8 partite di campionato sulle 10 giocate nel quinto mese dell'anno (a completare il conto due pareggi) con ben otto clean sheet. Rafael Leão, dal canto suo, è stato coinvolto in 7 reti su nove match disputati nel mese di maggio in Serie A (2 gol e 5 assist): in nessun altro mese dell'anno ha fornito più passaggi vincenti nel torneo (5 assist anche ad ottobre). Il portoghese vuole chiudere al meglio una stagione importante a livello di numeri: è stato infatti coinvolto in 19 reti (12 gol e 7 assist) in questo campionato, tante quante nell'intera scorsa stagione di Serie A. Nel mirino c'è quota 20, e sarebbe la prima volta in carriera in Serie A. Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in tv o in diretta streaming >>>