Dove vedere Milan-Lazio in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

Alle ore 15:00 c'è Milan-Lazio allo stadio di San Siro. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

A che ora gioca il Milan oggi? — Milan-Lazio, in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Stasera alle ore 15:00, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro-Milano, la sfida Milan-Lazio, valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Il Milan di Stefano Pioli, attualmente, è sesto in classifica con 58 punti, frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte in 33 gare giocate. La Lazio di Maurizio Sarri, invece, è seconda in classifica con 64 punti, frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte in 33 partite disputate.

Milan-Lazio, ecco dove seguirla in tv — Dalla scorsa stagione, e fino al 2024 incluso, è 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Lazio è una partita che sarà trasmessa in direttaesclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece Milan-Lazio su internet in streaming — Milan-Lazio, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'. Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.