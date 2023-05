Krunic: “Sono un giocatore da Milan. Lazio? Arriva nel momento giusto”

Sul Milan : "Tutti noi siamo migliorati insieme ogni anno, anche io sono migliorato e cresciuto come giocatore e persona. Tutti abbiamo margini di crescita. Sono orgoglioso di me stesso. Ho fatto vedere a tutti che sono un giocatore da Milan"

Sul suo ruolo : "Mi chiamano equilibratore, mi ci ritrovo in quella parola. Sto cercando di trovare un equilibrio tra difesa e attacco. Restare dietro o andare avanti quando serve, quello che conviene alla squadra. Ci sono altri che segnano e fanno assist anche per me".

Sulla Champions:"Per tanti di noi è una cosa nuova, speciale giocare anche gli ottavi e i quarti. Sempre una cosa nuova. Ci alleniamo tutti i giorni per giocare queste partite. L'obiettivo era lo scudetto, ma non abbiamo vinto le partite che dovevamo vincere. Ora dobbiamo qualificarci in Champions"