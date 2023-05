Formazione Milan, la probabile contro Lazio: torna Giroud dal 1′

Ecco la probabile formazione che Stefano Pioli manderà in campo in occasione di Milan-Lazio: Olivier Giroud ritorna dal 1'

Neanche il tempo di ripensare agli errori commessi contro la Cremonese, ed ecco che per il Diavolo è già tempo di tornare in campo. Alle ore 15:00 di sabato 6 maggio, infatti, nella cornice di 'San Siro' andrà in scena il big match della 34^ giornata di Serie A tra Milan e Lazio. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it' il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrebbe fare diversi cambiamenti rispetto alla partita con la Cremonese.