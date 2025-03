Milan-Lazio, conosciamo meglio la squadra di Baroni | Serie A News

Dalla catena di sinistra nascono grandi cose per i biancocelesti, perché su quel lato opera anche Mattia Zaccagni, che sta vivendo un grande momento di forma: il numero 10 della Lazio ha preso parte a sei gol in sette partite nel 2025 in Serie A (due reti e quattro assist – record di passaggi vincenti nel periodo); in generale in questo nuovo anno solare solo Mateo Retegui (10) è stato coinvolto in più reti nel torneo. 9 gol stagionali per Zaccagni, che si inserisce in una batteria di goleador che sta facendo le fortune dei biancocelesti: 12 reti per Castellanos (che non sarà del match a San Siro), 9 per Pedro, Dia e appunto Zaccagni; 5 per Dele-Bashiru e Noslin, 4 per Isaksen. Tanti uomini in grado di segnare e di essere pericolosi in zona-gol, qualità che ha permesso di tenere botta nonostante le molte assenze di questo periodo. Tanti giocatori pronti all'uso, infatti la Lazio è la squadra che ha segnato più gol dalla panchina in questo torneo: 14, esattamente il doppio rispetto al Milan (sette), che nella passata stagione guidava questa particolare statistica.

L'assenza di Castellanos non è stata e non sarà di facile risoluzione per Baroni, perché senza l'argentino finora la Lazio non ha mai vinto in questo campionato, con due pareggi e due sconfitte e una media gol a partita che passa da 2.0 a 0.5 senza di lui in campo. Ci sono altre due catene che meritano una menzione nello scacchiere tattico dei capitolini: la coppia di centrocampo, per esempio, è un punto di forza dei nostri futuri avversari, perché Mattéo Guendouzi (1335) e Nicolò Rovella (1274) sono rispettivamente il terzo e il quarto centrocampista di questo campionato per passaggi riusciti, dietro a Marten de Roon e Manuel Locatelli. La forza fisica e gli strappi del primo, le geometrie e la precisione del secondo, ormai fisso anche nelle rotazioni della nazionale di Spalletti.

Un passo indietro per la retroguardia, per citare i due centrali della linea a quattro di Baroni. La coppia titolare è solitamente formata da Mario Gila e Alessio Romagnoli, e con la loro presenza in campo la Lazio vanta una percentuale di successi del 59% in questo campionato, subendo 1.1 gol in media a partita. La statistica cambia in assenza di almeno uno dei due dall’inizio, perché questi valori scendono e si attestano rispettivamente sul 44% e 1.7. Tante insidie e tante certezze, dunque, per una Lazio che è anche la squadra che ha tenuta sulla distanza e che ha segnato più gol di tutti nell'ultima mezzora di gioco in questo campionato: 24, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altra formazione.