Milan-Lazio, Ambrosini: “È molto complicato per i rossoneri arrivare al quarto posto”

Questa sera, alle 20.45, il Milan si gioca probabilmente le ultime carte della sua stagione per cercare di mantenere viva la speranza di qualificarsi alla prossima Champions League. A San Siro, i rossoneri affronteranno la Lazio nel 27° turno di campionato di Serie A, una partita che si preannuncia cruciale per le ambizioni europee del Milan. Nel pre-partita, l'ex rossonero Massimo Ambrosini, ora opinionista per Dazn, ha analizzato la situazione del Milan e le difficoltà che la squadra di Conceicao sta affrontando.