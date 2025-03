Milan-Lazio, Ambrosini: “Botta complicata da digerire. Ambiente freddo”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero e oggi opinionista per 'DAZN', ha commentato così la sconfitta del Milan contro la Lazio

Ieri sera, a 'San Siro', Milan-Lazio , partita della 27^ giornata della Serie A 2024-2025 , è terminata 1-2 per gli ospiti. Lazio in vantaggio al 28' con Mattia Zaccagni . Poi, nella ripresa, dopo l' espulsione di Strahinja Pavlović ( 67' ), il Milan , seppur in inferiorità numerica, era riuscito a pareggiare con il colpo di testa di Samuel Chukwueze all' 85' .

Milan-Lazio, il commento post-partita di Ambrosini

Quindi, in pieno recupero, uscita di Mike Maignan su Gustav Isaksen, calcio di rigore fischiato - con l'ausilio del V.A.R. - dall'arbitro Gianluca Manganiello e rete, al 98', di Pedro per il successo dei capitolini. Terza sconfitta di fila, dunque, in campionato per il Diavolo di Sergio Conceicao dopo quelle in trasferta contro Torino e Bologna.