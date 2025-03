Milan, Conceicao difende la squadra: “Sente l’atmosfera attorno al club”

"L’unica strada che conosco è lavorare e poi tirare fuori l’orgoglio per questi colori, dando il massimo tutti i giorni per cambiare la situazione. Non mi piace parlare di sfortuna, ma tanti episodi sono negativi per noi e a vantaggio dell’avversario. Non ho mai vissuto una situazione simile in carriera, so che le scarpe dei giocatori diventano bollenti in questi momenti e ti riesce poco", ha incalzato l'ex tecnico del Porto.