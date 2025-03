Mancano tre mesi pieni alla fine della stagione 2024-2025, ma in casa Milan sono già proiettati alla sessione estiva di calciomercato. L'annata, infatti, è stata molto avara di soddisfazioni per il club rossonero e in vista della prossima saranno tanti i cambiamenti che coinvolgeranno l'intero universo milanista. In società (attesa a giorni la nomina di un direttore sportivo), forse in panchina (Sérgio Conceição - ad oggi - è più fuori che dentro al progetto del Diavolo) e, ovviamente, nel parco giocatori. Più di qualcuno potrebbe svuotare il proprio armadietto a Milanello. PROSSIMA SCHEDA