Milan-Lazio 0-1, rosso per Pavlovic: molti dubbi sulla decisione

Milan-Lazio, 27^ giornata della Serie A 2024-25. Per i rossoneri è l'ultima chiamata per la Champions League. Rosso dubbio per Pavlovic

Milan-Lazio , 27^ giornata della Serie A 2024-25. Dopo la doppia sconfitta contro Torino e Bologna, i rossoneri si trovano a meno otto punti dal quarto posto occupato dalla Juventus. Una qualificazione alla prossima edizione della Champions League sembra essere molto lontana. Il Diavolo si gioca forse l'ultima carta: se vuole continuare a sperare in una rimonta che sembra alquanto improbabile, dovrà battere la Lazio senza se e senza ma, visto che i biancocelesti sono una diretta concorrente per il quarto posto. Al momento, infatti, il Milan è distante 6 punti dalla Lazio al momento quinta in campionato e a meno 2 dalla Juventus. Conceicao si gioca tutto in questa partita.

67' rosso diretto per Pavlovic per un fallo su Isaksen in contropiede. Molti dubbi sia per l'intervento non troppo cattivo, sia perché Gabbia poteva recuperare. Nessun controllo VAR e decisione sul campo che resta. Entrano Thiaw per Fofana e Chukwueze per Pulisic per riequilibrare.