Milan, la media punti con o senza Ibrahimovic rimane invariata | News

Le ultime notizie sul Milan. Il Milan viaggia ad una media di 2.1 punti in campionato: con o senza Ibrahimovic, il dato rimane invariato

Stando a quanto riportato da 'Opta', il Milan viaggia ad una media di 2.1 punti in campionato. Un dato curioso, in quanto i rossoneri non patiscono l'assenza di Zlatan Ibrahimovic. Infatti senza lo svedese in campo, in 17 partite disputate il 'Diavolo' ha mantenuto questa media punti, così come è successo anche nelle 13 gare con l'ex Galaxy all'interno del rettangolo di gioco. Anche lo scorso anno il Milan viaggiava ad una media di 2.1 punti con Zlatan in campo. Media che, però, si abbassava notevolmente ad 1.4 senza l'attaccante classe 1981. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: le sue parole alla vigilia di Milan-Genoa.