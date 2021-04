Milan, la difesa fa acqua: un solo clean sheet in 8 partite / Serie A News

Campanello d'allarme difesa per il Milan. Dopo un grande girone d'andata, adesso la difesa continua a subire gol. Ecco il dato

Dopo un 2020 quasi perfetto, il Milan ha iniziato ad accusare una flessione importante fin dai primi mesi del nuovo anno. Un primo posto in classifica perso a favore dell'Inter a causa di un rendimento al di sotto delle aspettative e non solo. La squadra di Stefano Pioli, innanzitutto, ha iniziato a prendere qualche gol di troppo, rendendosi molto più vulnerabile. Nelle ultime 8 partite di Serie A, infatti, i rossoneri hanno portato a casa un solo clean sheet: nelle precedenti 8 ne avevano ottenuti 4. Una differenza sostanziale che va raddrizzata al più presto per continuare a competere per una Champions League sempre più difficile da ottenere. Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan: cifre e dettagli del contratto