Milan, Kessie disputa la 50^ presenza nel 2021 con i rossoneri

Kessie potrebbe disputare la 50ª presenza con il Milan nel 2021 in tutte le competizioni, il classe '96 è anche il rossonero con il minutaggio più alto nell'anno solare (3977). Franck ha realizzato due gol contro l'Empoli in Serie A: nel dicembre 2016 con l'Atalanta e nel febbraio 2019 con il Milan.