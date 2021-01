Milan-Juventus 1-1 al 45′: Calabria risponde a Chiesa | Serie A News

Milan-Juventus 1-1 al 45′: il racconto del primo tempo

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, a ‘San Siro‘, il primo tempo di Milan-Juventus. La gara è valida per la 16^ giornata di Serie A. Ecco come sono andati i primi 45′ di gioco tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i bianconeri di Andrea Pirlo.

Inizio molto equilibrato coi rossoneri vicino al gol con Castillejo che sfrutta la palla persa da Bentancur in posizione pericolosa. Al quarto d’ora la prima importante occasione per i bianconeri con il palo colpito da Chiesa dal limite dell’area. Passano 3 minuti e la Juve passa proprio con Chiesa: l’ex viola è servito alla perfezione dal tacco di Paulo Dybala e incrociando batte Donnarumma. Al 18′ Juve in vantaggio 1-0.

Il Milan risponde al 21′ con il contropiede orchestrato da Calhanoglu e Leao: il portoghese calcia bene col mancino, ma il pallone esce di poco sfiorando l’incrocio dei pali. Al 26′ altro tiro dell’ex Lille ben servito dal recupero di Hauge: Szczesny devia in corner. I rossoneri pareggiano al 40′ con Davide Calabria: il Milan parte in contropiede con Calhanoglu che recupera su Rabiot e serve Leao, il portoghese conduce e passa al classe ’96 che dal limite pesca l’incrocio dei pali. Al 40′ è 1-1 a San Siro!

