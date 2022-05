Milan-Inter e la festa scudetto: dove e quando ci sarà? Il punto

Chi vincerà lo scudetto tra Milan e Inter? Al di là della squadra che trionferà, c'è da capire come si svolgerà la festa per il tricolore

Salvatore Cantone

La Serie A, mai come quest'anno, si sta rivelando un campionato bellissimo. Chi vincerà lo scudetto tra Milan e Inter? I rossoneri, al momento hanno due punti in classifica in più, ma ovviamente è ancora tutto aperto. E' proprio questa incertezza che sta provocando dei problemi, visto che lo scudetto, comunque vada, resterà nella città di Milano dopo la vittoria dell'Inter della scorsa stagione.

La Lega Serie A aveva pensato di anticipare Inter-Sampdoria e Milan-Sassuolo a sabato, in modo da poter effettuare la festa la domenica. Questo però non sarà possibile. Il motivo? Sabato 21 c'è in programma in Piazza Duomo il concerto di Radio Italia e quindi si creerebbero problemi di ordine pubblico, con i tifosi del Milan e dell'Inter che andrebbero nella piazza principale di Milano a festeggiare.

Come se ne esce? Manca ancora l'ufficialità, ma le gare Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan si giocheranno domenica alle 15, come chiesto dal Ministero dell'Interno. Se vincessero i nerazzurri lo scudetto il tutto sarebbe molto facile: partita e premiazione con la coppa. Se vincessero i rossoneri, invece, la situazione diventerebbe più complicata, visto che i tifosi dell'Inter dovrebbero lasciare rapidamente lo stadio per permettere a quelli del Milan di arrivare a San Siro e di fare festa insieme alla squadra.

Ci sono i tempi tecnici per andare su questo tipo di soluzione, ma si potrebbero creare dei seri problemi di ordine pubblico. Per questo, stando a quanto scritto da Repubblica, la questura sarebbe contraria a questa ipotesi. Insomma, una matassa che va sbrogliata il prima possibile. Milan, indiscrezioni su Dybala: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI