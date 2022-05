Calciomercato Milan – Indiscrezioni su Dybala: le mosse del Diavolo

Il campionato di Serie A non è ancora finito, il duello Scudetto tra Milan e Inter è ancora in piedi ma il calciomercato già inizia a prendere sempre più spazio sui quotidiani e nella testa dei tifosi. I quali, come ogni estate, sognano che la loro squadra possa a mettere a segno dei gran colpi in entrata. Per i sostenitori del Diavolo si preannuncia un'estate scoppiettante: gli acquisti saranno tanti, almeno 5-6. La dirigenza ha l'obiettivo di rinforzare l'organico, soprattutto tra trequarti ed attacco.