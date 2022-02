Milan, Inter e Napoli, scudetto al rallentatore: chi la spunterà?

Milan, Inter e Napoli si giocano uno scudetto al rallentatore: da 10 anni in Serie A non si andava così piano. L'analisi del Corriere

Il Corriere della Sera si sofferma sulla lotta scudetto tra Milan , Inter e Napoli . Il quotidiano parla di un tricolore al rallentatore, in quanto sono dieci anni tondi dall'ultima volta che la prima in classifica, dopo 26 giornate, aveva raccolto così pochi punti. Quest'ultimi saranno pure pochi, ma è da tempo che non si vedeva un campionato così avvincente e così incerto. Bisogna addirittura alla stagione 2001-2002.

Il Napoli ha conquistato 15 punti in 7 partite, uno in più del Milan, mentre l'Inter sembra in crisi dopo il derby. La squadra di Inzaghi ha una gara da recuperare e quindi potenzialmente può essere la prima in classifica, ma ha diversi problemi da risolvere: difesa di burro e i problemi di Lautaro in zona gol. Un aiuto, però, arriva dal calendario, visto che i nerazzurri giocheranno 12 delle 13 partite contro squadre dal settimo posto in giù.