Calciomercato Milan – Centrocampo, arriva un ex Inter? Le ultime news

In vista del prossimo calciomercato estivo il Milan, come noto, sarà molto attivo in entrata. Il club di Via Aldo Rossi prevede di acquistare rinforzi in ogni settore del campo al fine di rendere l'organico a disposizione di mister Stefano Pioli sempre più competitivo per la Serie A e, soprattutto, per la Champions League. Oggi, intanto, ci concentriamo su quello che potrà accadere al centrocampo del Diavolo.