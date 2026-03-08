Milan-Inter, Marelli spiega: 'Il tocco di Ricci non è punibile'

Il Milan ha vinto il 246° derby della madonnina contro l'Inter per 1-0. Nel finale un episodio nell'area di rigore rossonera ha suscitato alcune discussioni: Samuele Ricci ha toccato la palla con il braccio su una sponda di Denzel Dumfries, ma la posizione dell'arto del centrocampista rossonero non era in una posizione punibile. L'arbitro Doveri non ha segnalato alcun fallo e il Var non lo ha richiamato, la partita è ripresa dopo un silent check durato pochi istanti.