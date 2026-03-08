Milan-Inter, Marelli spiega: 'Il tocco di Ricci non è punibile'

Pianeta Milan
MILAN-INTER

Milan-Inter, possibile rigore sul tocco di Ricci? Marelli chiarisce: “Non è punibile”

Durante il post partita di Milan-Inter, Diletta Leotta ha riportato l'analisi di Luca Marelli sul presunto tocco di braccio di Ricci: questo il suo commento
Il Milan ha vinto il 246° derby della madonnina contro l'Inter per 1-0. Nel finale un episodio nell'area di rigore rossonera ha suscitato alcune discussioni: Samuele Ricci ha toccato la palla con il braccio su una sponda di Denzel Dumfries, ma la posizione dell'arto del centrocampista rossonero non era in una posizione punibile. L'arbitro Doveri non ha segnalato alcun fallo e il Var non lo ha richiamato, la partita è ripresa dopo un silent check durato pochi istanti.

Milan-Inter, il commento di Marelli sul tocco di Ricci

Al termine di Milan-Inter, Diletta Leotta ha riportato il commento di Luca Marelli sul tocco di Ricci. L'ex arbitro era assente oggi per dei problemi personali, come riferito da Pierluigi Pardo durante la telecronaca. Ecco, di seguito, l'analisi di Marelli nell'ultimo appuntamento con 'Fuoriclasse', il post partita in onda sulle reti di 'DAZN'

“Il tocco di mani non è punibile perché il tocco di mani è a chiudere e non a creare un ostacolo".

