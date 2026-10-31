Triplice fischio dell'arbitro Guida: è finita Milan-Inter, primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro è da poco finita. Spazio ovviamente alle parole dei protagonisti della partita: nel post-partita di "SkySport" ha parlato Christian Pulisic, giocatore rossonero.

Milan, le parole di Pulisic al 90'

«Abbiamo iniziato bene e segnato subito nel primo tempo, stasera è andata bene. I gol che avevo fatto già nel derby? Devo continuare a farne. Scudetto? Per noi sono tre punti importanti, continuiamo a trovare questa continuità nel vincere. Giochiamo sempre bene in questi big match, per me non è una sorpresa».