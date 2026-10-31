Il derby di Milano: Milan e Inter si sono sfidate per la supremazia della città. Le interviste del post-partita

Alessia Scataglini
- Milano
Le probabili formazioni del derby Milan-Inter, partita della 10^ giornata della Serie A 2026-2027

Probabili formazioni derby Milan-Inter: Amorim cambia modulo. Chi al fianco di Thuram?

Triplice fischio dell'arbitro Guida: è finita Milan-Inter, primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro è da poco finita. Spazio ovviamente alle parole dei protagonisti della partita: nel post-partita di "SkySport" ha parlato Christian Pulisic, giocatore rossonero.

Milan, le parole di Pulisic al 90'

«Abbiamo iniziato bene e segnato subito nel primo tempo, stasera è andata bene. I gol che avevo fatto già nel derby? Devo continuare a farne. Scudetto? Per noi sono tre punti importanti, continuiamo a trovare questa continuità nel vincere. Giochiamo sempre bene in questi big match, per me non è una sorpresa».
Milan, le parole di Pulisic

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