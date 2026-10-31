Il derby di Milano: Milan e Inter si sono sfidate per la supremazia della città. Le interviste del post-partita

Alessia Scataglini
- Milano
Le probabili formazioni del derby Milan-Inter, partita della 10^ giornata della Serie A 2026-2027

Probabili formazioni derby Milan-Inter: Amorim cambia modulo. Chi al fianco di Thuram?

Triplice fischio dell'arbitro Guida: è finita Milan-Inter, primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro è da poco finita. Spazio ovviamente alle parole dei protagonisti della partita: nel post-partita di "SkySport" ha parlato Diego Moreira, giocatore rossonero

Milan, le parole di Moreira al 90'

«Sono molto contento per la partita, abbiamo fatto un ottimo lavoro e ci ha permesso di conquistare punti. Scudetto? Abbiamo ancora tante partite da giocare, vinciamone una alla volta e poi vediamo. Cosa dico a Kaka? Grazie per essere venuto e avermi dato il suo numero, mi ha fatto molto piacere».
Milan Moreira

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