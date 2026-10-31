Triplice fischio dell'arbitro Guida: è finita Milan-Inter, primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro è da poco finita. Spazio ovviamente alle parole dei protagonisti della partita: nel post-partita di "SkySport" ha parlato Diego Moreira, giocatore rossonero

Milan, le parole di Moreira al 90'

«Sono molto contento per la partita, abbiamo fatto un ottimo lavoro e ci ha permesso di conquistare punti. Scudetto? Abbiamo ancora tante partite da giocare, vinciamone una alla volta e poi vediamo. Cosa dico a Kaka? Grazie per essere venuto e avermi dato il suo numero, mi ha fatto molto piacere».