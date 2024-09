Top 25 giocatori più pagati in Serie A: 9 sono del Milan, c’è anche Origi…

Ecco la lista dei 25 giocatori di Serie A 2024/25 più pagati secondo Calcio e Finanza. Si tiene conto dello stipendio netto percepito dal giocatore, senza bonus. In cima alla lista spiccano principalmente giocatori di Inter e Juventus, solo Lukaku per il Napoli. Rafael Leao il primo del Milan. Qualche esubero, come Arthur e Origi. Questa lista di 25 giocatori rappresenta il 20,7% del totale degli stipendi in Serie A. Ecco la classifica completa: