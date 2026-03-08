Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Federica Brignone a San Siro per assistere a Milan-Inter: “Mi tremano le gambe”

MILAN-INTER

Federica Brignone a San Siro per assistere a Milan-Inter: “Mi tremano le gambe”

Milan-Inter, Federica Brignone e Dominik Paris ospiti a San Siro
Nello show pre-partita di Milan-Inter, Federica Brignone e Dominik Paris, campioni olimpici, sono intervenuti direttamente dal campo di San Siro ai microfoni di 'MilanTV'
Redazione PM

Tanti i tanti ospiti a San siro per assistere al derby Milan-Inter c'è anche la campionessa olimpica e tifosa rossonera Federica Brignone. La sciatrice milanese è intervenuta ai microfoni di 'MilanTV', direttamente dal terreno di gioco. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole alla vigilia della stracittadina numero 46 della storia di Milano.

Milan-Inter, Federica Brignone e Dominik Paris a San Siro

—  

"Venire qua in questo stadio è qualcosa di speciale. Il tifo è sempre incredibile, ancora di più al derby. Siamo orgogliosi di essere qua a tifare il Milan. Mi sono un po' tremate le gambe quando sono entrata in campo, anche perché nelle nostre gare non sentiamo tutto questo rumore".

LEGGI ANCHE

Presente a San Siro per assistere al derby anche Dominik Paris, medaglia di bronzo nella discesa olimpica a Milan Cortina. Queste le sue parole.

LEGGI ANCHE: Derby Milan-Inter di Serie A 0-0: grandissima occasione per i rossoneri | LIVE News >>>

"Bellissima emozione essere qui, è un momento speciale. Essere inivitato qua, poi per il derby...".

Leggi anche
Milan-Inter 1-0: il gol di Estupinan sblocca il derby! | Serie A News
“Benvenuti all’Inferno”: San Siro si accende per il derby tra coreografia e lightshow

© RIPRODUZIONE RISERVATA