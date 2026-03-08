Milan-Inter, Federica Brignone e Dominik Paris ospiti a San Siro

Nello show pre-partita di Milan-Inter, Federica Brignone e Dominik Paris, campioni olimpici, sono intervenuti direttamente dal campo di San Siro ai microfoni di 'MilanTV'

Tanti i tanti ospiti a San siro per assistere al derby Milan-Inter c'è anche la campionessa olimpica e tifosa rossonera Federica Brignone. La sciatrice milanese è intervenuta ai microfoni di 'MilanTV', direttamente dal terreno di gioco. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole alla vigilia della stracittadina numero 46 della storia di Milano.

Milan-Inter, Federica Brignone e Dominik Paris a San Siro

"Venire qua in questo stadio è qualcosa di speciale. Il tifo è sempre incredibile, ancora di più al derby. Siamo orgogliosi di essere qua a tifare il Milan. Mi sono un po' tremate le gambe quando sono entrata in campo, anche perché nelle nostre gare non sentiamo tutto questo rumore".