Milan in cerca di riscatto: prossime sfide cruciali per la corsa all’Europa, le date

28^ Giornata

- 08/03/2025, Sabato 18:00 - Lecce vs Milan (DAZN)

Impegno delicato per il Diavolo in trasferta contro il Lecce, che cercherà di approfittare di un eventuale passo falso del Milan per spingersi ancora più in alto in classifica.

29^ Giornata

- 15/03/2025, Sabato 18:00 - Milan vs Como (DAZN)

Una sfida che il Milan dovrà affrontare con la massima concentrazione, contro un Como che si troverà a lottare per la salvezza. I rossoneri non possono permettersi di abbassare la guardia, puntando a raccogliere tre punti fondamentali per il raggiungimento dei loro obiettivi stagionali.

Con l'attuale situazione di classifica e la pressione crescente per qualificarsi in Europa, ogni partita sarà decisiva per il Milan di Sergio Conceicao. Le prossime settimane saranno fondamentali per le ambizioni dei rossoneri, che dovranno affrontare avversari di livello e mantenere alta la concentrazione per arrivare all'ultimo tratto di campionato nella miglior posizione possibile.