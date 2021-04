Milan, il palo colpito da Kessié è il 19esimo legno in stagione | News

Con il palo colpito da Kessié in Milan-Sampdoria, i rossoneri hanno colpito per la 19esima volta il legno in questo campionato

Enrico Ianuario

In Milan-Sampdoria, gara terminata con il risultato di 1-1, il 'Diavolo' ha colpito il 19esimo palo in questo campionato. Nei minuti finali della gara, infatti, i rossoneri sono andati vicini al gol del vantaggio che poteva portare la firma di Frenck Kessié, ma il legno alla destra di Audero, complice anche una deviazione di un difensore blucerchiato, ha fatto in modo che la palla non entrasse. La squadra di Pioli si trova al primo posto nella speciale classifica relativa ai montanti colpiti in questa Serie A. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri >>>