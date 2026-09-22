Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

La prima sosta stagionale della Serie A 2026-2027 permette al Milan di Rúben Amorim di godersi un bottino complessivo decisamente positivo, macchiato però da un incredibile paradosso statistico. Con 11 punti conquistati su 15 disponibili — frutto dei successi contro Torino, Venezia e Lecce e dei pareggi esterni con Juventus e Lazio — i rossoneri si trovano a sole due lunghezze dalla vetta occupata da Inter, Roma e Lazio. Ottimo anche il saldo realizzativo che vede il Diavolo viaggiare alla media di 2 gol fatti a partita (10 totali contro 4 subiti), trascinato dalle 3 reti del capocannoniere Diego Moreira, seguito a ruota da Alphadjo Cisse e Adrien Rabiot a quota 2, e dalle firme di Gonçalo Ramos e Christian Pulisic.

I numeri sorridono all'avvio del nuovo ciclo rossonero, fortemente voluto dalla proprietà che ha investito oltre 160 milioni di euro nell'ultima sessione estiva di calciomercato per assecondare le richieste del tecnico portoghese. Tuttavia, i primi mesi di calcio giocato hanno evidenziato come non tutti gli elementi della rosa rispondano ancora al meglio ai rigidi dettami tattici del nuovo allenatore. Tra i profili sotto la lente d'ingrandimento c'è inevitabilmente Ruben Loftus-Cheek, protagonista di un dato della Lega Serie A che ha dell'incredibile.

Il caso Loftus-Cheek: la statistica sui chilometri percorsi è clamorosa

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I marcatori del Milan: la cooperativa del gol di Amorim

Calciatore Gol realizzati Diego Moreira 3 Alphadjo Cisse 2 Adrien Rabiot 2 Gonçalo Ramos 1 Christian Pulisic 1 Autogol a favore 1

Il centrocampista inglese, classe 1996, era stato trattenuto in estate da Amorim con il preciso obiettivo di agire sulla trequarti campo. Una scommessa che finora sta faticando a decollare e che i dati ufficiali della Lega Serie A fotografano in maniera impietosa. Prendendo in esame i calciatori rossoneri sempre presenti nelle prime 5 giornate di campionato, Loftus-Cheek ha percorso complessivamente. Un dato inferiore a quello registrato dal portiere titolare,, che ne ha percorsi inveceÈ pur vero che il centrocampista ex Chelsea ha collezionatodi gioco effettivi rispetto aicompleti disputati dall'estremo difensore francese, ma la proporzione resta clamorosa. In termini puramente statistici, un giocatore di movimento e di rottura come l'inglese si ritrova a correre meno di un compagno di squadra che, per ovvie ragioni di ruolo, trascorre la stragrande maggioranza della partita confinato all'interno della propria area di rigore. Trova così conferma anche nei dati la rabbia dei tifosi rossoneri che, sui social, ogni volta accusano Loftus-Cheek di giocare praticamente da fermo e di andare troppo molle nei contrasti sulla palla con i rispettivi avversari.Mentre la dirigenza valuta le risposte atletiche e tattiche in vista delle future sessioni di mercato, la squadra si gode una cooperativa del gol ben distribuita, che certifica la bontà della produzione offensiva nelle prime cinque uscite stagionali: