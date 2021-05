Milan, Ibrahimovic in gol contro il Benevento? Raggiungerebbe un record

Zlatan Ibrahimovic sempre a caccia di record. Con un gol contro il Benevento ne raggiungerebbe un altro. Ecco tutti i dettagli

Dopo la squalifica contro il Genoa e le assenze contro Sassuolo e Lazio, Zlatan Ibrahimovic ritornerà a guidare l'attacco del Milan. Lo svedese è forse il giocatore più importante per Stefano Pioli non solo dal punto di vista realizzattivo, ma anche da quello carismatico. 40 anni e non sentirli per Ibra sempre a caccia di nuovi stimoli e record. A proposito di record, in caso di gol contro il Benevento, l'attaccante classe 1981 diventerebbe il primo giocatore a trovare il gol contro 80 squadre differenti nei maggiori cinque campionati europei negli anni 2000. Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Romagnoli. Ecco chi è.