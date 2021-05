Calciomercato Milan – Via Romagnoli? Maldini individua il sostituto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli potrebbe essere ceduto. E i dirigenti rossoneri hanno le idee chiare sul futuro

Daniele Triolo

Nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan, molto probabilmente, cederà al miglior offerente Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero, infatti, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 e, al momento, non si registrano dialoghi per il rinnovo del suo accordo.

Questo perché con Mino Raiola, agente del numero 13, attualmente è in piedi una trattativa, ben più urgente e complicata, per il rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma. Romagnoli, al Milan, percepisce 3,5 milioni di euro netti a stagione e, in caso di nuovo contratto, nelle intenzioni di Raiola il suo stipendio dovrebbe salire oltre i 5.

Cifra che il Milan, a quanto sembra, non vorrebbe concedere, vista anche la stagione non propriamente brillante del suo difensore centrale. Probabile, dunque, che nel calciomercato estivo 2021 Romagnoli sia ceduto. Il Diavolo vorrebbe ricavare, dalla sua partenza, 25-30 milioni di euro.

Sulle tracce dell'ex Roma e Sampdoria ci sarebbero la solita Juventus (si vocifera di un possibile scambio con Federico Bernardeschi) ed il Barcellona. I catalani devono sostituire Samuel Umtiti, in partenza, con un altro centrale di piede mancino. Ed il Milan, invece, come rimpiazzerebbe Romagnoli in difesa?

Dell'attuale organico di mister Stefano Pioli saranno confermati Simon Kjær e Matteo Gabbia. Si cercherà di riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea e, non va dimenticato, tornerà Mattia Caldara dal prestito all'Atalanta. Serve, però, un rinforzo di qualità, soprattutto nel caso in cui il Diavolo si qualificasse per la Champions League 2021-2022.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.it', si registrerebbe, in queste ore, un ritorno di fiamma del Milan per Germán Pezzella, classe 1991, difensore centrale e capitano della Fiorentina. In scadenza di contratto anche lui nel 2022, dovrebbe lasciare Firenze in estate. Per i rossoneri, che già avevano provato a prenderlo l'anno scorso, sicuramente una grande occasione.

Pezzella è esperto e piace molto a Pioli, che già lo ha allenato nei suoi trascorsi in riva all'Arno. Sul giocatore c'è anche la Roma. Il fatto che, probabilmente, i giallorossi non giocheranno le coppe europee potrebbe, però, far pendere il piatto della bilancia in favore del Diavolo. Il Milan tenta l'assalto a de Paul: ecco l'offerta di Maldini e Massara >>>