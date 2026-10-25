Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare

Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del del campionato di Serie A 2026-27: sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Omari Hutchinson, giocatore del Milan a 'DAZN'.

Udinese-Milan, le parole di Hutchinson

"Ho regalato la mia maglietta a un bambino, non ha molta importanza per me, io ne ho tante. Ho quella del mio debutto che è quella più importante. E poi abbiamo sempre due magliette. Ho avuto tante opportunità per segnare e non le avevo sfruttato. Sono contento di aver segnato.