Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Milan arrivava al match da imbattuto, mentre l'Atalanta ci arrivava senza neanche un pareggio all'attivo
Mario Gila, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan, le parole di Gila
“Siamo entrati molto bene in partita, abbiamo controllato bene i tempi di gioco col possesso. Poi nel secondo tempo siamo crollati un po’. Ma siamo contenti perché vincere queste partite è importante”.
Sul gol e sull'esultanza
“Come ho detto in diverse situazioni sono contentissimo di essere qua al Milan, la squadra è pazzesca. Tutti mettono un pezzettino del loro, sono tutti sorridenti ed è ed è facile lavorare con loro. Io do tutto, loro mi vogliono bene. Quando ho fatto gol hanno esultato tutti un sacco, mi sono emozionato. È stato bellissimo, sì”
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