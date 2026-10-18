Le parole di uno dei protagonisti dopo il match disputato a 'San Siro' contro l'Atalanta di Maurizio Sarri: ecco le dichiarazioni integrali del rossonero

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Mario Gila, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Atalanta, le parole di Gila

"Fino al 65' abbiamo dominato, poi abbiamo perso il baricentro. Cercavamo di portare la palla troppo velocemente in attacco e abbiamo perso le redini della partita. E' un dispiacere, ma le grandi squadre riescono a vincere anche queste partite".
Mario Gila dopo Milan-Atalanta

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