Le parole di uno dei protagonisti dopo il match disputato a 'San Siro' contro l'Atalanta di Maurizio Sarri: ecco le dichiarazioni integrali del rossonero
Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Mario Gila, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Atalanta, le parole di Gila
"Fino al 65' abbiamo dominato, poi abbiamo perso il baricentro. Cercavamo di portare la palla troppo velocemente in attacco e abbiamo perso le redini della partita. E' un dispiacere, ma le grandi squadre riescono a vincere anche queste partite".
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