Milan-Genoa, nessuna lesione per Zappacosta | Serie A News

Uscito per infortunio durante Juventus-Genoa, Zappacosta non ha riportato nessuna lesione ma potrebbe riposare contro il Milan

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Davide Zappacosta non ha riportato nessun tipo di lesione muscolare. Questo è il risultato degli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore del Genoa, uscito anzitempo nell'ultima gara contro la Juventus all'Allianz Stadium. Nonostante non si tratti di un infortunio serio, la sua presenza è dubbia per la sfida di domenica contro il Milan. Infatti l'allenatore rossoblù, Davide Ballardini, vorrebbe concedergli un turno di riposo in modo tale da averlo al meglio per le prossime sfide contro Benevento e Spezia. Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.