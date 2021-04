Calciomercato Milan – Maldini pronto a chiudere: incontro in vista / News

Il Milan ha pronto un colpo di calciomercato. Nelle prossime ore Maldini si incontrerà con l'agente per definire totalmente l'acquisto.

Un attaccante sarà la priorità di calciomercato del Milan. I rossoneri si sentono coperti in difesa e a centrocampo, mentre vogliono rinforzare il reparto offensivo. Non solo però. A fianco ai due colpi di primo livello ci saranno, come sempre, diversi tasselli che saranno aggiunti e sistemati. Paolo Maldini e Frederic Massara sono, come sempre, al lavoro per trovare potenziali fenomeni a costi contenuti. Giovani ancora non esplosi che possano diventare grandi in rossonero, ma che abbiano già messo in mostra qualità importanti.

Uno di questi è senza troppi dubbi Vasco Walz, centrocampista delle giovanili del Borussia Dortmund. Si tratta solo di un classe 2004, ma ha già attirato l'attenzione di praticamente tutti i top club europei. Il suo contratto con i tedeschi scadrà a giugno e dunque si libererà a parametro zero. Il Milan lo ha seguito a lungo e adesso sembra davvero pronto ad affondare il colpo e aggiudicarselo. Walz può fare praticamente tutti i ruoli di centrocampo: vertice basso, mezzala o perno di un centrocampo a due, ma può anche spostarsi qualche metro più avanti o sulle fasce. Non ha ancora esordito, ovviamente, in prima squadra e anche in rossonero andrebbe ad aggregarsi alla Primavera il prossimo anno. Condizionale che è sempre d'obbligo, ma che in questo caso potrebbe anche trasformarsi in un indicativo.

Il giocatore è infatti vicinissimo a firmare con il Milan. Secondo quanto riporta MilanNews, nelle prossime ore Maldini incontrerà Hector Peris, agente di Walz, per trovare l'accordo definitivo che porterà il centrocampista tedesco in rossonero. Un'operazione a costo zero, ma di grandissima prospettiva. Può ovviamente portare a un rinforzo futuro per la prima squadra, ma anche eventualmente a un'importante plusvalenza sul mercato. Insomma, il Milan è ancora una volta molto attivo e attento: non si fa scappare i giovani talenti.