Calciomercato – Milan e Barcellona sul giovane talento Walz | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Vasco Walz, classe 2004, è il gioiello delle giovanili del Borussia Dortmund. Piace al Diavolo

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Milan e Barcellona siano sulle tracce del giovane talento italo-tedesco Vasco Walz. Classe 2004, gioiello delle giovanili del Borussia Dortmund (gioca nell'Under 17 giallonera), Walz andrà in scadenza di contratto con il BVB il prossimo 30 giugno.

Il Borussia Dortmund non vorrebbe perdere il proprio giocatore, che è anche capitano della sua squadra e sarebbe intenzionato a sottoporgli un rinnovo triennale di contratto. Non è escluso, però, che Walz, dinanzi le avances di Milan e Barcellona, non decida di temporeggiare.

Di modo da poter scegliere, con calma, la migliore destinazione per il prosieguo della sua carriera. Walz è un centrocampista centrale che gioca anche nella Germania Under 17. Per il Milan sarebbe uno dei colpi di Geoffrey Moncada.