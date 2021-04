Calciomercato Milan – Scamacca a San Siro: il Diavolo lo osserva | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Gianluca Scamacca potrebbe essere il vice di Ibrahimovic. Domani test per l'attaccante a San Siro

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Scamaccapotrebbe essere il nuovo attaccante del Milan nella prossima stagione. Il club rossonero pensa infatti a un vice di Zlatan Ibrahimovic. Ibra domani contro il Genoa non ci sarà (è in Svezia per ricaricarsi dal punto di vista fisico e mentale), mentre Scamacca cercherà di mettersi in mostra a San Siro. L'attaccante, in un'intervista rilasciata a Sportweek, ha spiegato di poter fare anche la riserva di un giocatore forte come Ibrahimovic.