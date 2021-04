Calciomercato Milan – Scamacca, assist al Diavolo: parla già da vice Ibra

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gianluca Scamacca, a 'SportWeek', apre al trasferimento in rossonero. L'intervista uscirà domani

Daniele Triolo

Nella prossima sessione di calciomercato il Milan prenderà un altro attaccante. Il nome di Gianluca Scamacca, centravanti di proprietà del Sassuolo ma in questa stagione in prestito al Genoa è uno di quelli che viene più spesso accostato al club di Via Aldo Rossi. Insieme, naturalmente, a quelli di Dušan Vlahović (Fiorentina) e Andrea Belotti (Torino).

Ma Scamacca, che nello scorso gennaio era stato conteso proprio dal Milan e dalla Juventus, cosa ne pensa di un eventuale trasferimento alla corte di Stefano Pioli in estate? Lo stesso calciatore romano, classe 1999, ha fornito un'importante anticipazione sulla questione in un'intervista che uscirà domani su 'SportWeek', il settimanale de 'La Gazzetta dello Sport'.

Proprio la 'rosea' oggi in edicola, pertanto, ha sottolineato come, di fatto, Scamacca abbia aperto al Milan, parlando, in sostanza, già da vice di Ibra. "Un giovane deve giocare il più possibile, rubando i segreti - ha affermato il bomber rossoblu -. Poi è chiaro che se fai il vice di un campione che però a 39 anni non può giocarle tutte, il discorso cambia".

Evidente, dunque, il riferimento alla possibilità di approdare al Milan per partire, almeno inizialmente, alle spalle del fuoriclasse svedese, che Scamacca ha eletto a suo idolo. In virtù di queste dichiarazioni, ora le voci di mercato intorno alla possibilità dell'arrivo del giocatore in rossonero si faranno probabilmente sempre più forti.

Scamacca, d'altronde, ha tutto per piacere alle grandi del nostro calcio: età, fisico, qualità tecniche. Rispetto a Vlahović, forse, si sbatte di meno nel correre su e giù per il campo e nel pressare gli avversari. Ma sa proteggere molto bene il pallone spalle alla porta per assistere i compagni. Esattamente la qualità che contraddistingue Ibra.

"Mi danno di qua e di là? Non mi disturba. Anzi, per me è uno stimolo - ha concluso il calciatore del Genoa -. Gioco in Serie A, è il sogno di una vita. Vedo soltanto cose belle". Per l'intervista integrale, appuntamento a domani su 'SportWeek'.