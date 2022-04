Milan-Genoa, gioca Gabbia al posto di Calabria | Serie A News

Matteo Gabbia, all'ultimo istante, prende il posto di Davide Calabria nell'undici titolare rossonero per Milan-Genoa. Pierre Kalulu a destra

Matteo Gabbia, all'ultimo istante, prende il posto di Davide Calabria nell'undici titolare rossonero per Milan-Genoa. Ignote, al momento, le cause del perché il terzino rossonero abbia dato forfait, nonostante fosse stato annunciato nella formazione iniziale. Pierre Kalulu, dunque, giocherà sulla destra, con Gabbia che farà coppia al centro della difesa con Fikayo Tomori.