Milan-Genoa 1-0: super gol di Rebic | Serie A News

Ante Rebic, che gol in Milan-Genoa! L'attaccante croato, al 13', ha realizzato un gran gol in apertura del match contro i rossoblu a 'San Siro'. Punizione di Theo Hernández dal limite dell'area ribattuta dalla barriera del Genoa. Sulla respinta, poi, è giunto Rebic che, al volo, di sinistro, ha infilato Mattia Perin sul palo più lontano. Milan-Genoa 1-0.