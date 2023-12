Milan-Frosinone, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Il 19 maggio 2019 la formazione di Gattuso si giocava molto. A 180' dal termine del campionato Abate e compagni hanno l'occasione di agguantare momentaneamente il quarto posto, mantenendo vive le speranze di tornare in Champions League. Abate non per caso, perché in quel pomeriggio Ignazio ha dato l'addio a San Siro appena prima di archiviare la carriera da giocatore. Per Ignazio non si era nemmeno messa bene, perché in avvio di ripresa - sullo 0-0 - un suo fallo su Paganini in area porta al calcio di rigore avversario. Dal dischetto, però, Donnarumma ipnotizza Ciano.