Al V.A.R. , per Milan-Frosinone, è stato invece designato Daniele Paterna , con l'ausilio di Luca Pairetto. LEGGI ANCHE : "I quattro obiettivi del Milan", la nostra esclusiva di mercato >>>

