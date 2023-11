Milan-Fiorentina, Pobega: “Camarda? Si metterà in gioco per migliorare”

Sulla prestazione: "La soddisfazione è aver portato i tre punti. Siamo calati un po' nel secondo tempo ma siamo rimasti nel match a livello mentale. Abbiamo vinto una partita difficile, contro un avversario tosto".

Sulla sua crescita: "Io penso di essere sempre disposto a mettermi in gioco, a migliorare. Lavoro tanto nel capire dove poter migliorare ed è un percorso lungo e continuo. Poi è normale che quando scendo in campo cerco di dare il meglio che posso per trovare il risultato".

Su Camarda: "Ormai sembro io quello vecchio. Quando vedi un ragazzo dalle giovanili è una bella soddisfazione, spero sia solo la prima di tante presenze. Parliamo di un ragazzo per bene, determinato, con obiettivi ben prefissati. Si metterà in gioco per migliorare tanto".

