Milan-Fiorentina, Pioli: “Sfida giocata con la testa. Su Camarda dico…”

"La Fiorentina ha alzato molto il proprio baricentro, non eravamo abituati a giocare così, ma dobbiamo farlo e oggi è stato così, sappiamo difendere bassi e soffrire un pò, anche se abbiamo rischiato troppo sui corner. Juve e Inter? Pensiamo a noi, dobbiamo dare continuità al nostro percorso, il risultato migliore sarebbe il pareggio".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.