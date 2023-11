Milan-Fiorentina, Pioli: “Camarda dovrà fare il suo percorso, è molto umile”

Sul momento difficile: "La testa di stasera non poteva essere quella di inizio stagione, ma abbiamo fatto una partita giusta e seria per il momento che attraversiamo. Sono convinto che la squadra ha le qualità per fare meglio ma i momenti vanno vissuti per quello che sono. Con la Fiorentina abbiamo sempre vinto ma sempre soffrendo. Per me è importante, ma non ho dubbi che il gruppo sia coeso e volenteroso. Non abbiamo ancora superato il momento difficile, ma abbiamo la possibilità di far bene. La nostra attenzione, ora, è a martedì contro il Borussia".