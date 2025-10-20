Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Pioli, polemica con Toni dopo Milan-Fiorentina: “Ma le vedete le partite? Vi ho sentiti prima”

Pioli, polemica con Toni dopo Milan-Fiorentina: 'Ma le vedete le partite? Vi ho sentiti prima'
Milan-Fiorentina, dopo il match di San Siro c'è stato un botta e risposta tra Stefano Pioli e Luca Toni ai microfoni di DAZN, oggetto della discussione il calcio di rigore concesso ai rossoneri nel finale per una trattenuta di Parisi su Gimenez.
Quella contro la Fiorentina è stata una vittoria importantissima per il Milan. Grazie a questi tre punti i rossoneri di Massimiliano Allegri sono piombati in testa alla classifica a + 1 sul trio Roma, Napoli e Inter. Discorso inverso per i toscani che dopo 8 giornate restano nei bassifondi con soli tre punti conquistati.

In casa viola c'è dunque nervosismo e lo si è visto anche dopo il match contro i rossoneri, quando il mister Stefano Pioli, grande ex della gara, ha avuto un botta e risposta con Luca Toni negli studi di DAZN.

Dopo la sconfitta contro il Milan, il tecnico della Fiorentina ha commentato: "Luca, ma le partite le vedete o no? Non si può ridurre tutto a 'se vinciamo siamo belli e se perdiamo siamo brutti'. Non parlate di problemi nello spogliatoio che non c'è ne sono". A quel punto è arrivata la risposta dell'ex attaccante che ha dichiarato: "Non l'ho mai detto". Pioli ha infine ribattuto: "Vi ho sentiti prima,  ma andiamo avanti".

