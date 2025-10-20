Dopo la sconfitta contro il Milan, il tecnico della Fiorentina ha commentato: "Luca, ma le partite le vedete o no? Non si può ridurre tutto a 'se vinciamo siamo belli e se perdiamo siamo brutti'. Non parlate di problemi nello spogliatoio che non c'è ne sono". A quel punto è arrivata la risposta dell'ex attaccante che ha dichiarato: "Non l'ho mai detto". Pioli ha infine ribattuto: "Vi ho sentiti prima, ma andiamo avanti".