Milan Fiorentina, Montolivo su Leao: 'Se avesse la mentalità di Pulisic...'
Riccardo Montolivo, ex giocatore del Milan, ha espresso un parere sul momento di Rafael Leao, tornato a segnare dopo una lunga assenza a San Siro, trascinando con una doppietta i rossoneri ad un successo fondamentale in vista del proseguo del torneo.
La doppietta di Rafael Leaocontro la Fiorentina ha permesso al Milan di ottenere punti fondamentali, anche in piena emergenza, che permettono alla squadra di Massimiliano Allegri di piombare in testa alla classifica. Dopo un periodo buio il portoghese è tornato nuovamente a segnare a San Siro, non accadeva da maggio 2024.

Della sua prestazione e del suo momento ne ha parlato, Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan che ha elogiato la qualità del classe 1999 incitandolo a credere di più in se stesso. Ecco le sue parole rilasciate nel post partita ai microfoni di Sky Sport.

Sulla prestazione di Leao: “Leao secondo me si accontenta un po’ di essere questo giocatore qua: decisivo, tra i migliori nel nostro campionato, ma secondo me ha il potenziale per essere molto di più se avesse una mentalità alla Pulisic, un giocatore che fa tutto a grande intensità. È fortissimo, decisivo nel nostro campionato, non sempre, soprattutto quando gli spazi sono pochi fa un po’ fatica, ma potrebbe essere molto di più".

