Milan Fiorentina, Montolivo su Leao: 'Se avesse la mentalità di Pulisic...'

Sulla prestazione di Leao: “Leao secondo me si accontenta un po’ di essere questo giocatore qua: decisivo, tra i migliori nel nostro campionato, ma secondo me ha il potenziale per essere molto di più se avesse una mentalità alla Pulisic, un giocatore che fa tutto a grande intensità. È fortissimo, decisivo nel nostro campionato, non sempre, soprattutto quando gli spazi sono pochi fa un po’ fatica, ma potrebbe essere molto di più".